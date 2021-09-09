Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Bora ve Ada arasında neler oluyor?

Başrollerini Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Baht Oyunu son bölümde, izleyicilerin haftalardır beklediği itiraf gerçekleşti. Bora, Ada’ya olan aşkını itiraf etti. Baht Oyunu 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin’in Ali’yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşer. Ali ve Selin’i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar. Bu sırada şirkette Bora ve Ada’ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora’yı aramaya başlar.

Ali ve Selin’in planı işler. Nihayet baş başa kalan ikilinin duyguları açığa çıkar ve Bora, Ada’ya aşkını ilan eder. Çiçeği burnunda aşıklar ilişkilerini gizlemeye karar verirler ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

