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Baht Oyunu dizisi final mi oluyor? Sevilen dizide şaşırtan karar! Baht Oyunu ne zaman final yapacak?

02.10.2021 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizilerinden Baht Oyunu'ndan şaşırtan bir haber geldi. Kanal D’nin ARC Yapım imzalı Baht Oyunu dizisinin final olup olmayacağı merak ediliyordu. Sevilen dizi yakın zamanda ekranlara veda edecek. Peki Baht Oyunu ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

Baht Oyunu dizisi final mi oluyor? Sevilen dizide şaşırtan karar! Baht Oyunu ne zaman final yapacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisinden şaşırtan bir haber geldi. ARC Yapım imzalı Baht Oyunu dizisinin izleyicileri dizinin final olup olmayacağını araştırmaya koyuldu. Peki Baht Oyunu ne zaman final yapacak?

BAHT OYUNU FİNAL Mİ OLUYOR?

Ekrandaki yaprak dökümü devam ederken bir diziden daha final haberi geldi. Kanal D’nin ARC Yapım imzalı Baht Oyunu dizisi yakın zamanda ekrana veda edecek.

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Serdar Gözelekli’nin yönettiği dizide Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel başrolde yer almıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Salı günleri ekran gelen dizi 17. bölümde ekran macerasını noktalayacak.

BAHT OYUNU NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sevilen dizinin takipçileri final sebebini merak ediyor. Dizinin son günlerde reytinglerde istenilen sonuca ulaşılamadığı için final yapacağı düşünülüyor.

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Kanal D Baht Oyunu dizisi
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