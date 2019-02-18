Bahtiyar: “31 Mart’ta sandık en büyük fırsat”

Millet İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, Denizlililerin değişim istediğini ve bunun için 31 Mart’ta sandığın en büyük fırsat olduğunu belirtti.

Bahtiyar, Sevindik Kapalı Pazaryeri’ni ziyaretinde pazarcıların problemlerini dinledi çözümleri için önerilerini anlattı. Denizli’nin üretim toplumundan tüketim toplumuna dönüştüğünü ve bunu değiştirebilecek Denizli’yi yeniden üretimin merkezi yapacak ‘Üreten Denizli Modeli’ni anlatan Bahtiyar Sevindik Kapalı Pazaryeri’nde coşku ve alkışlarla karşılandı. Denizli’nin en büyük semt pazarlarından birisi olan Sevindik Kapalı Pazaryeri’nde esnafımızın da vatandaşlarımızın da yüzleri gülecek diyen Bahtiyar pazarcılardan haksız alınan paralar konusunu göreve geldiklerinde çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Sevindik kapalı pazaryeri ziyaretinin ardından Bahtiyar, Millet İttifakı’nın Honaz adayının seçim ofisi açılışına katıldı. Bahtiyar burada yaptığı konuşmada sorunları ve çözüm yollarını bildiklerini kaydederek, “Honaz’ımızın problemlerini biliyoruz, çözüm yollarını biliyoruz. Yüksel Hocamız ile birlikte Honaz’ımızı Denizli’nin marka ilçelerinden birisi yapmak için göreve talibiz. Desteklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz” diye konuştu.