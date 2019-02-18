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Bahtiyar: “31 Mart’ta sandık en büyük fırsat”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 17:31 | Son Güncelleme

Millet İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, Denizlililerin değişim istediğini ve bunun için 31 Mart’ta sandığın en büyük fırsat olduğunu belirtti.Bahtiyar, Sevindik Kapalı Pazaryeri’ni ziyaretinde pazarcıların problemlerini dinledi çözümleri için önerilerini anlattı.

Bahtiyar: “31 Mart’ta sandık en büyük fırsat”

Millet İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar, Denizlililerin değişim istediğini ve bunun için 31 Mart’ta sandığın en büyük fırsat olduğunu belirtti.
Bahtiyar, Sevindik Kapalı Pazaryeri’ni ziyaretinde pazarcıların problemlerini dinledi çözümleri için önerilerini anlattı. Denizli’nin üretim toplumundan tüketim toplumuna dönüştüğünü ve bunu değiştirebilecek Denizli’yi yeniden üretimin merkezi yapacak ‘Üreten Denizli Modeli’ni anlatan Bahtiyar Sevindik Kapalı Pazaryeri’nde coşku ve alkışlarla karşılandı. Denizli’nin en büyük semt pazarlarından birisi olan Sevindik Kapalı Pazaryeri’nde esnafımızın da vatandaşlarımızın da yüzleri gülecek diyen Bahtiyar pazarcılardan haksız alınan paralar konusunu göreve geldiklerinde çözüme kavuşturacaklarını belirtti.
Sevindik kapalı pazaryeri ziyaretinin ardından Bahtiyar, Millet İttifakı’nın Honaz adayının seçim ofisi açılışına katıldı. Bahtiyar burada yaptığı konuşmada sorunları ve çözüm yollarını bildiklerini kaydederek, “Honaz’ımızın problemlerini biliyoruz, çözüm yollarını biliyoruz. Yüksel Hocamız ile birlikte Honaz’ımızı Denizli’nin marka ilçelerinden birisi yapmak için göreve talibiz. Desteklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz” diye konuştu.

“Ekonomisi güçlü bir Denizli için bizlere destek verecekler”
Honaz seçim ofisi açılışının ardından Bahtiyar, Denizli’nin en büyük alışveriş merkezlerinden birisi olan Forum Çamlık’ta mağazaları dolaşan Bahtiyar, AVM esnafı ile sohbet etti.
Denizlililerin değişim istediğini ve bunun için 31 Mart’ta sandığın en büyük fırsat olduğunu belirten Bahtiyar, “Denizli’miz artık bu eskimiş ben yaptım oldu zihniyetinin yerine kendisinin sözünün dinlendiği ortak akılla yönetilen, kendi kaynaklarını yine kendisi için harcayan, ekonomisi güçlü bir Denizli için bizlere destek verecekler” ifadelerini kullandı.

Bahtiyar: “31 Mart’ta sandık en büyük fırsat”

Bahtiyar: “31 Mart’ta sandık en büyük fırsat”

Bahtiyar: “31 Mart’ta sandık en büyük fırsat”

Bahtiyar: “31 Mart’ta sandık en büyük fırsat”

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