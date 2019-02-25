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BAİB inovasyon ödülü verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet yürüten ve AR-GE faaliyetleri yürüterek, yeni ürün geliştiren firmaları ‘İnovasyon Ödülü’ ile ödüllendirecek.BAİB, ‘İnovasyon Ödülü’ ile Batı Akdeniz’de inovasyon kültürünün gelişmesini, AR-GE’ye dayalı yüksek katma değerli ürün geliştirmede farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

BAİB inovasyon ödülü verecek

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet yürüten ve AR-GE faaliyetleri yürüterek, yeni ürün geliştiren firmaları ‘İnovasyon Ödülü’ ile ödüllendirecek.
BAİB, ‘İnovasyon Ödülü’ ile Batı Akdeniz’de inovasyon kültürünün gelişmesini, AR-GE’ye dayalı yüksek katma değerli ürün geliştirmede farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. ‘İnovasyon Ödülü’ 13 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan ‘İhracatın Yıldızları 2018 Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak. Bu çerçevede son bir yıl içerisinde inovatif ürün geliştiren firmalarımızın, değerlendirme kapsamına alınabilmesi için https://goo.gl/forms/kunmMdtCqa8lDqM03 linkindeki başvuru formunu 5 Mart 2019 Salı günü mesai bitimine kadar doldurması gerekiyor.
Batı Akdenizli firmaları ‘İnovasyon Ödülü’ değerlendirmesine davet eden BAİB Başkanı Hakkı Bahar, “Amacımız Batı Akdeniz’de inovasyon kültürünü, AR-GE kültürünü geliştirmek. Üyelerimizin katma değerli ürün geliştirmesine katkı sağlamak. Yenilikçilik günümüzde büyük önem taşıyor. Biz de BAİB olarak, bu kapsamda çalışmalar yürüten firmalarımızı ödüllendirmek istiyoruz. Firmalarımızı kamuoyuna tanıtmak istiyoruz. Bu çerçevede yeni ürün geliştiren, ürününe uyguladığı yenilik ve geliştirmelerle tüketicisine ya da kullanıcısına fayda sağlayan, teknolojik yenilik oluşturan, bölge ekonomimize katkı sağlayan, geleceğe yönelik yeni fikir ve çalışmalar oluşmasına imkan sağlayan firmalarımızı ‘İnovasyon Ödülü’ne davet ediyoruz” dedi.

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