"Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" 58 yıl sonra yeniden dinleyiciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - İlk Türkçe sözlü pop şarkısı ünvanına sahip "Bak Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı eser, 58 yıl aradan sonra Bozkurt İlham Gencer'in seslendirilmesiyle yeniden kayıt altına alındı.

Albüm tanıtımı öncesi AA muhabirine bilgi veren Gencer, "Yıllar sonra bu şarkıyı yeniden, çok büyük bir teknoloji ve büyük bir orkestra eşliğinde doldurduk. Daha sonra da bana bunun Fransızca orijinalini okuttular. Netice itibariyle bugün 58 yıl önce olan şarkı yeniden hayata geçti." diye konuştu.

Gencer, bugüne kadar yanında olan dinleyicilerine teşekkür ederek, "Beni 78 yıldır piyano başında tuttular ve hiç bıkmadan dinlediler." dedi.

Fecri Ebcioğlu'ndan bir yabancı şarkıya Türkçe söz yazmasını istediğini anlatan Gencer, bu şarkıyla ilk defa Türkçe sözlü pop şarkı söyleyen kişinin kendisi olduğunu belirtti.

Şarkının ilk kaydını yaptıklarında oldukça zorlandıklarını söyleyen Gencer, "Uçak geçtikçe Yeşilköy'de kayıt yaptığımız stüdyonun sigortaları atıyordu. Üç günde bir şarkıyı zor doldurduk." şeklinde konuştu.