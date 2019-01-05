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'Bak kafa nasıl kesilir?' diyerek arkadaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 19:55 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tartıştığı arkadaşı Hasan Polat Sepetçioğlu'nu uyuduğu parkta öldüren Fevzi Ş.'nin yargılanmasına başlandı.

'Bak kafa nasıl kesilir?' diyerek arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre Girne'de Kordonboyu Caddesi üzerinde 1 Eylül 2018'de meydana gelen olayda, Fevzi Ş. birlikte alkol aldığı ve bankta sızan arkadaşı Hasan Polat Sepetçioğlu'nun boğazını kesti. Cinayetten sonra yakalanan Fevzi Ş.'nin yargılanmasına başlandı.

İlk duruşmada, ikilinin yanında bulunduğunu beyan eden görgü tanıgığı Alpaslan Kuşçu dinlendi.

"SANA ETEK GİYDİRİRİM"

Mahkemede konuşan Kuşçu, Fevzi Ş. ile Sepetçioğlu'nun, birbirlerine 'sana etek giydiririm' tarzında sözler sarf edip tartıştıklarını ve kendisinin ikiliyi ayırdığını söyledi. Alpaslan Kuşçu ifadesinde şunları söyledi: "Fevzi Ş. ve Sepetçioğlu'na siz ağabey kardeşsiniz, birbirinizin kalbini kırmayın dedim. Sonrasında üçümüz Girne Kordonboyu'ndaki çocuk parkına gittik. Hasan ile Fevzi alkol almaya devam etti. Yine tartışmaya devam ettiler. Hasan, alkolün etkisiyle bankın üzerine sızdı. Fevzi'in de canı sıkkındı. Bir anda elindeki içkiyi kafasına dikti. Sonra bana, 'Bak kafa nasıl kesilir' dedi. Ardından da bıçağı çıkarıp Hasan'ın önce boğazını kesti. Sonra ise bıçağı sırtına sapladı."

Müebbet hapis cezası ile yargılanan Fevzi Ş.'nin yargılanmasına devam edilecek.

(DHA)

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KKTC cinayet

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