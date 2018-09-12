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'Bakamam' diye evlatlık verdiği çocuğuyla iş arkadaşı oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 01:56 | Son Güncelleme

Amerika'nın Wisconsin eylaetinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Bakamam diye evlatlık verdiği çocuğu iş arkadaşı çıktı.

26 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı

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Bob Degaro ve eşi, çocukları olacağını öğrendiklerinde çok heyecanlandı. Bir yandan da korkuyorlardı.
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Çocuğa bakacak maddi imkanları yoktu. Çift, bebeği evlatlık verme kararı aldı. Maddi imkanları olduktan sonra iki çocuk daha yaptılar.
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Ancak evlatlık verdikleri çocuklarını asla unutamadılar. Nerede ve ne yapıyor? Yıllarca bu soruyla yaşadılar.
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Nathan Boos ismindeki adam, evlatlık olduğunu genç yaşta öğrenmişti. Üvey ailesi, biyolojik annesi ve babasının isimlerini bilse de çocukları sormadığından ona söylemediler.
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Nathan okulu bıraktıktan sonra bir taşıma şirketinde TIR şoförü olarak göreve başladı. Yaşı ilerledikçe ailesini merak etmeye başladı.
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Nathan'ın üvey ailesi, gencin Facebook arkadaş listesinde öz babasıyla arkadaş olduğunu gördü. Ve olaylar bunun ardından hızla gelişti. Nathan'ın biyolojik babası da aynı onun gibi TIR şoförüydü.
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Nathan, biyolojik babasıyla Facebook’ta arkadaş olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Üvey babasına, biyolojik babasının ismini sorduğunda kulaklarına inanamadı.
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Biyolojik babası aynı zamanda iş arkadaşıydı. Birbirlerini tanımıyorlardı. Nathan ve Bob durumu öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı.
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Yıllarca saklanan sır ortaya çıkınca ikili bir araya geldi. Şimdi hem arkadaşlıklarını geliştiriyor hem de aynı yerde çalışmaya devam ediyorlar. Bob ise Nathan'ın düğününe davet edildi ve bu durumdan oldukça mutlu.
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Anahtar Kelimeler:
Amerika evlatlık bob degaro Nathan Boos

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