'Bakamam' diye evlatlık verdiği çocuğuyla iş arkadaşı oldu

Bakamam diye evlatlık verdiği çocuğu iş arkadaşı çıktı.

26 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı

1 / 9 Bob Degaro ve eşi, çocukları olacağını öğrendiklerinde çok heyecanlandı. Bir yandan da korkuyorlardı.

2 / 9 Çocuğa bakacak maddi imkanları yoktu. Çift, bebeği evlatlık verme kararı aldı. Maddi imkanları olduktan sonra iki çocuk daha yaptılar.

3 / 9 Ancak evlatlık verdikleri çocuklarını asla unutamadılar. Nerede ve ne yapıyor? Yıllarca bu soruyla yaşadılar.

4 / 9 Nathan Boos ismindeki adam, evlatlık olduğunu genç yaşta öğrenmişti. Üvey ailesi, biyolojik annesi ve babasının isimlerini bilse de çocukları sormadığından ona söylemediler.

5 / 9 Nathan okulu bıraktıktan sonra bir taşıma şirketinde TIR şoförü olarak göreve başladı. Yaşı ilerledikçe ailesini merak etmeye başladı.

6 / 9 Nathan'ın üvey ailesi, gencin Facebook arkadaş listesinde öz babasıyla arkadaş olduğunu gördü. Ve olaylar bunun ardından hızla gelişti. Nathan'ın biyolojik babası da aynı onun gibi TIR şoförüydü.

7 / 9 Nathan, biyolojik babasıyla Facebook’ta arkadaş olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Üvey babasına, biyolojik babasının ismini sorduğunda kulaklarına inanamadı.

8 / 9 Biyolojik babası aynı zamanda iş arkadaşıydı. Birbirlerini tanımıyorlardı. Nathan ve Bob durumu öğrenince hayatlarının şokunu yaşadı.