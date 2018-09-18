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Bakan açıkladı: İdlib'e asker takviyesi lazım

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, İdlib'e ilave asker takviyesi yapılması lazım dedi.

Dörtlü bakanlar toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya ve Türkiye arasında varılan İdlib'deki silahsız bölge mutabakatına ilkişkin konuştu.

Çavuşoğlu, İdlib'e ilave asker takviyesi yapılması lazım dedi.

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Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Göçmenlerin ya da yerinden edilmiş insanların bölgeyi terk etmesini engellemek için bir çözüm bulması lazım. En son dünkü zirvede bir çözüm bulduk. Bu mutabakat zaptına göre, İdlib bölgesinin sınırları korunacak. Statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ve tüm insanlar yerinde kalacak.

Ve bu bölgeye saldırı olmaması için ve rejimin İdlib bölgesine girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya alacak. Tabi, İdlib sınırlarında 15 - 25 km derinliğinde, bunlar Rusya ve Türkiye'nin teknik ekiplerinin sahada yapacağı çalışmalar neticesinde belli olacak. Bu çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Burada ağır silahlardan arındırılmış bölge olacak. Burada muhalefet kalacak, sivil insanlar kalacak. Buradan sadece terörist gruplar çıkarılacak. Buradan söylediğim gibi ağır silahlardan temizlenecek. Ilımlı muhaliflerin elindeki hafif silahlar kalacak.

Bu bölgede Rusya ve Türkiye, müşterek ve eşgüdümlü devriye gezecek sınır bölgesinde, İdlib sınırı etrafında. Bunun için ilave asker takviyesi yapmamız lazım."


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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu İdlib takviye asker

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