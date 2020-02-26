Bakan açıkladı! İşte 5G'nin Türkiye'de hizmete gireceği ilk yer

5G yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Son birkaç seneye kadar sadece adını ve avantajlarını duyduğumuz 5G, artık satın aldığımız her yeni akıllı telefonda bile destekli bir biçimde gelir oldu. Fakat Türkiye'de henüz 5G ağı kullanılmıyor. Bu konuda önemli bir açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'dan geldi.

'BUNU DENGELİ ŞEKİLDE YAPMAMIZ LAZIM'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Mehmet Cahit Turhan'a yöneltilen sorulardan birisi ise Türkiye'nin 5G'ye hazırlık çalışmaları ile alakalı oldu. Bakan Turhan, Türkiye'nin 5G kullanımına geçmeden önce 5G'nin artı ve eksilerini iyi değerlendirmesi gerektiğini söylerken, ''Bugün 5G'ye geçtik desek Türkiye'de kullanılan, elimizdeki cihazların tamamen değişmesi anlamına gelecek. Tamamı olmasa bile yarısı, yarısı olmasa bile üçte biri. Bu önemli bir ticari bakımdan ithalat demek. Bunu dengeli şekilde yapmamız lazım.'' dedi.

5G İLE BİRÇOK SEKTÖRDE REKABET GÜCÜ DE ARTACAK

5G'nin sadece görüntü ve haberleşme olmadığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, nesnelerin interneti (IoT) için de 5G'nin altyapı oluşturacak geniş bant internet olduğunu, birçok sektörde 5G teknolojisinin internet altyapısını kullanarak rekabet gücünün arttılmasını hedeflediklerini ifade etti. Bakan Turhan açıklamalarında Türkiye'de 5G'nin uygulanacağı ilk yer hakkında da bilgi verdi.