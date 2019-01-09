Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

\u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Kurum, "\u00dccrete tabi tutulan po\u015fetlerin \u00e7ift kat kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in 40 mikron ve \u00fczerinde olma zorunlulu\u011funu getirdik" dedi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNERMalezya kral\u0131n\u0131 tahtan indiren +18'lik g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerDiyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Ali Erba\u015f, Be\u015ftepe'de\u00a0U\u015fak Valisi Kocab\u0131y\u0131k a\u00e7 kalan y\u0131lk\u0131 atlar\u0131n\u0131 unutmad\u0131
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