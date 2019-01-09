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Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:54 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik" dedi.

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ücretli poşet ücretli poşet uygulaması

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
zaten başka sorunumuz yoktu
Bu sefer reklmlı bedavaya döner görün bakın
onlar kafaları çalışan toplumlarda etki yapiyor.
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