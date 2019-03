Bakan Akar, 18 Mart Şehitler Günü törenine katıldı

“Kutsal vatan topraklarının her karışı, aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanmıştır”

“Atalarımız, hüküm sürdüğü her coğrafyayı barış ve huzur iklimiyle yeşertmiş, vatanının tek bir karış toprağı için dahi canını feda etmekten çekinmemiştir” ifadelerini kullanan Akar, şunları kaydetti:

“Asil Türk milleti, bin yıldır yaşadığı bu coğrafyada da var olmanın bedelini şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla ödemiştir, ödemektedir. “Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda” dizesinde de ifade edildiği gibi kutsal vatan topraklarının her karışı, aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanmıştır. Aziz milletimizin birçok evladı da sadece vatan topraklarında değil, dünyanın çeşitli coğrafyalarında barış, huzur ve istikrarı sağlarken şehadet mertebesine ulaşmıştır. Milletimizin ve TSK’nın kahraman mensupları da yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarından aldığı ilhamla millî ve manevi değerlerimiz ile ülkemizin ve milletimizin güvenliği uğruna canlarını seve seve feda etmekten çekinmemiştir. Bugün terörle mücadele harekâtında, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direnişte, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ve kahramanlıklar, bu ruh yüceliğinin en açık göstergesidir.”