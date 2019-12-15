Bakan Akar, 19. Doha Forumu’na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 19. Doha Forumu’nda, “Sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 19. Doha Forumu’na katıldı. Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada dengesiz ve öngörülemeyen, çok daha fazla dikkat gerektiren bir güvenlik ortamının yaşandığını belirtti. Bunların yanı sıra geleneksel tehditlere terörizm, radikal ideolojiler, çökmüş devletler, taşeron savaşları, donmuş çatışmalar, kitlesel göç gibi ilave risklerin eşlik ettiğini ifade eden Bakan Akar, uluslararası ilişkiler sahnesindeki gelişmeleri etkileyen aktörler, faktörler ve risklerin daha da arttığını dile getirdi. Bu risklerin ve zorlukların kontrol altına alınmasının karar vericiler için daha fazla endişe konusu haline geldiğine dikkati çeken Bakan Akar, özellikle ulus aşırı terörizmi büyük bir tehdit olarak nitelendirdi. Aşırılık yanlısı grup ve bireylerin sadece kendi ülkelerine zarar vermekle kalmayıp, uzak ülkelere de zarar verdiğini ifade eden Bakan Akar, bunların yanı sıra yeni zorlukların yeni işbirliği alanları için de imkanlar sunduğunu belirtti. Bakan Akar, Türkiye’nin uluslararası barışı ve güvenliği güçlendirmek isteyen herkesle tüm bu alanlarda diyalog ve işbirliğini artırmaya hazır olduğunu vurguladı. Bakan Akar, Türkiye’nin terörizmden en çok çeken ülkelerden biri olduğunu ve terörizmle uzun süredir mücadele ettiğini ifade ederek, "Bize doğrudan tehdit oluşturan birçok büyük terörist grupla karşı karşıyayız" dedi.

Bunlardan birinin terör örgütü PKK ile aynı olan YPG olduğunu belirten Bakan Akar, "Bazı ülkeler Suriye’de DEAŞ’e karşı savaşmak bahanesiyle YPG’yi desteklemeye başladığında, onları bir terörist örgütü bir başka terörist örgüt kullanarak yok etmeye çalışmanın getireceği risklere karşı uyarmıştık" diye konuştu.

Terör örgütü YPG’nin halen müttefik ülkelerden destek görmeye devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, "YPG’ye verilen her silah, doğrudan Türkiye’ye karşı kullanılmak üzere PKK’nın eline geçmektedir" ifadesini kullandı.

"YPG’nin müttefiklerimizden destek görmesi onun terör örgütü olduğu gerçeğini değiştirmez" diyen Bakan Akar, 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığını anımsattı. Türkiye’nin demografik yapıyı değiştirmek veya işgal gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Bakan Akar, "Dolayısıyla ’istila’, ’işgal’ veya ’etnik temizlik’ suçlamaları resmen yanlıştır, yanıltıcıdır ve hatalıdır" dedi.

“Sadece terör örgütleriyle mücadele ediyoruz”

Barış Pınarı Operasyonu’nun uluslararası hukuk, BM Sözleşmesi’nde öngörülen meşru müdafaa hakkı, terörle mücadele ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve Suriye’de teröristlerle savaşmak için Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Mutabakatı çerçevesinde icra edildiğini belirten Bakan Akar, harekatla sınırları ve halkı korumayı, DEAŞ ve PKK/YPG teröristlerinin varlığına son vermeyi, Suriye’nin kuzeyinde terör koridorunu önlemeyi ve güvenli bir bölgeyi oluşturmayı hedeflediklerini aktardı. Böylece Araplar, Kürtler, Hristiyanlar, Yezidiler ve Keldaniler de dahil yaklaşık 2 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin onurlu ve gönüllü olarak kendi topraklarına ve evlerine güvenli bir şekilde dönmesini sağlanmasının da hedeflendiğini ifade eden Bakan Akar, "Bizim Kürtlerle veya diğer etnik kökenlerle ilgili hiçbir sorunumuz olmadığını vurgulamak isterim. Biz sadece terör örgütleriyle mücadele ediyoruz" dedi.

Gerçekleştirdikleri diğer operasyonlarda da olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’nda da sivilleri, tüm dini ve etnik gruplarla birlikte tarihi kültürel yapıları, bölgedeki çevreyi ve sivil altyapıyı korumak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildiren Bakan Akar, ABD ve Rusya ile iki mutabakata rağmen terör örgütü PKK/YPG’nin çok sayıdaki ihlal ve tacizinin devam ettiğini belirtti. Barış Pınarı Harekatı alanında devriyelere, emniyet ve güvenliği sağlamayı çalışmaya ve el yapımı patlayıcıları temizlemeye devam ettiklerini belirten Bakan Akar, "Tel Abyad’daki YPG tarafından yakılan hastane, tahrip edilen su tesislerini ve elektrik şebekesini onardık. Altyapıyı tekrar işler hale getirdik ve bölgede yaşam normale dönmeye başladı. Silahlı Kuvvetlerimiz, devlet kurumlarımız ve kuruluşlarımız bölgede sağlık ve eğitim gibi birçok kamu hizmetinin devam etmesini sağlıyor" diye konuştu.

Bölgedeki terör varlığından dolayı köylerinden kaçmak zorunda kalan tüm dini ve etnik toplulukların artık güvenli bir şekilde ve gönüllü olarak evlerine dönebildiğine dikkati çeken Bakan Akar, uluslararası bir anket şirketi tarafından Suriye’nin kuzeydoğu kısmında geçen ay yapılan bir ankette katılımcıların çoğunluğunun Barış Pınar Harekâtı’nı desteklediğinin belirlendiğini vurguladı.

DEAŞ ile mücadele

Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonu başlattığından beri sahte, taraflı haber ve görsellere dayanan geniş çaplı bir dezenformasyon kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Bakan Akar, dünyanın diğer bölgelerinde ve daha önce yaşanmış çatışmalardan alınan yanıltıcı görsellerin Türkiye’yi suçlamak için sosyal medya aracılığıyla dağıtıldığını belirtti. Teröristlerin ürettiği sahte haberlere ve propagandaya itibar edilmesinin terörle mücadeleye zarar verdiğini aktaran Bakan Akar, "Bizim tüm operasyonlarımızın ve faaliyetlerimizin merkezinde milli, ahlaki, etik ve profesyonel değerlerimiz yer almaktadır" dedi.

Türkiye’nin birden fazla terörist örgütle karşı karşıya olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Türkiye DEAŞ’a karşı yapılan mücadelede de ön saflarda yer almaktadır" diye konuştu. DEAŞ’a karşı uluslararası koalisyonun çabalarına aktif olarak katıldıklarını, DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik saldırılarında yaklaşık 600 sivilin hayatını kaybettiğini anımsatan Bakan Akar, şunları söyledi:

"2016’da Fırat Kalkanı Operasyonu’nda en 3 bin DEAŞ’lı etkisiz hale getirildi. Bu operasyonda 72 kahraman Türk askerini şehit verdik. Barış Pınarı Operasyonu sırasında Türkiye’nin operasyon sahası içinde bulunan yalnızca bir tane DEAŞ hapishanesi vardı. Biz vardığımızda bomboştu. PKK/YPG bütün mahkûmları serbest bırakmıştı. Son zamanlarda bazı üst düzey DEAŞ liderlerinin Türk güvenlik kuvvetleri tarafından yakalanması, DEAŞ’a karşı devam eden başarılı mücadelemizin bir göstergesidir. Türkiye’de tutuklanan yabancı uyruklu DEAŞ üyelerinin uluslararası hukuka uygun olarak kendi ülkelerine geri gönderilmesine devam ediliyor."