HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Akar: 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Bakan Akar: 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 13:06 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Akar ayrıca, 27 Şubat’ta başlatılan harekatın adının Bahar Kalkanı Harekatı olduğunu da duyurdu.

Bakan Akar: 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir.

27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir.

Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir.

Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Uzandığı bankta ölü bulunduUzandığı bankta ölü bulundu
Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir!
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar İdlib

En Çok Okunan Haberler

Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu

Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Ayvacık'ta can pazarı! Sahil Güvenlik ekipleri son anda kurtardı

Ayvacık'ta can pazarı! Sahil Güvenlik ekipleri son anda kurtardı

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Oğlunun yeni aşkıyla ilgili bakın ne dedi!

Oğlunun yeni aşkıyla ilgili bakın ne dedi!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Türkiye şehitlerine ağlıyor

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Beştepe'de 6 saatlik İdlib zirvesi

Beştepe'de 6 saatlik İdlib zirvesi

Diğer Haberler
Türk bayrağını gören çocukların İstiklal Marşı okuması sosyal medyada ilgi gördü

Türk bayrağını gören çocuklar İstiklal Marşı'nı okumaya başladı

Sputnik'te çalışan 3 kişi "Çalıntı eyalet: Hatay" haberi nedeniyle gözaltına alındı

"Çalıntı eyalet" haberi nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı

Evsiz adam parktaki bankta ölü bulundu

Uzandığı bankta ölü bulundu

Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı, giriş- çıkışlara kapatıldı

Bir sınır kapısı daha 'virüs' nedeniyle kapatıldı

Pegasus Havayolları, İtalya ve Irak seferlerini iptal etti

Pegasus Havayolları, 2 ülkeye seferlerini iptal etti

Son dakika! Kapan-7 Karadağ Operasyonu başladı

Kapan-7 Karadağ Operasyonu başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.