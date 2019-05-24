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Bakan Akar'a sözleri çok tartışılmıştı! Özgür Özel hakim karşısına çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2019 17:38 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan 500 bin liralık manevi tazminat davasında, ilk kez hakim karşısına çıktı. Özel, "Dava, siyaseten açılmış bir dava olup, muhalefet görevimizi tehdit etmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Aralık 2018'de CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkında, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunarak, 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davanın ilk duruşması, bugün görüldü. 28'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, CHP'li Özel ve avukatı ile Bakan Akar'ın avukatları katıldı.

Mahkemedeki savunmasında, davanın siyasi nitelikte olduğunu savunan Özgür Özel, söylediği her sözün arkasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"MUHALEFET GÖREVİMİZİ TEHDİT ETMEKTEDİR"

"Davalı taraf, dava açarken silahlı kuvvetlerden aldığı emekli ikramiyesinin 4 katı yüksekliğinde bir tazminat talep edilmiştir. Manevi tazminat verenin fakirleşmesi ve tazminat alanın zenginleşmesi hedeflenmemelidir. Bu bedelin davaya dikkat çekmek için talep edildiği kanaatindeyim. Bütçe görüşmeleri, siyasi denetimin bir unsurudur. Doğrudan bir gensoru niteliğindedir. Bakanlar, bu görüşmeler sırasında hesaba çekilir. Davaya konu eleştirilerde görevle ilgili bir sataşma bulunmamaktadır. Mahkemenin bu konuda hakkımı teslim edeceğine inanıyorum. Davacının 'balyoz', 'ergenekon' ve 'askeri casusluk' davalarında, sorumlu olduğu Hasdal Cezaevi hariç kimseye ziyarette bulunmadığını iddia ediyoruz. Balyoz ve kumpas kitabı mahkemeye sunulmuştur. Dava, siyaseten açılmış bir dava olup, muhalefet görevimizi tehdit etmektedir."

Savunmanın ardından duruşma, 11 Ekim Cuma günü saat 14.00'e ertelendi.

Duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan CHP'li Özel, "Yargılanan muhalefet hakkıdır" dedi. (DHA)

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