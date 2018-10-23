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Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 15:07 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Akar, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Akar'ın açıklamaları AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabı ile diğer sosyal medya hesaplarından anlık olarak takip edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AA Editör Masası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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