Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, illi Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik uygulaması için yapılan başvurulara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bedelli askerlik uygulamasına geçildi. Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz e-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştirdi. Bunlardan dekontlarını askerlik şubelerine teslim eden arkadaşlarımızın sayısına geldiğimizde, bugün itibarıyla 377 bin 410. Bizim tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Geçmişteki uygulamaları dikkate aldığımızda, 400 bin civarında diye bazı yerlerde bunu telaffuz ettik. Şu anda normal seyri takip ediyor." dedi. Bakan Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Cerablus, El Bab ve Fırat Kalkanı harekatlarından sonra bölgedeki duruma ilişkin Akar, hamiyetperver, asil Türk milletinin sadece teröristle savaşmakla kalmadığını, oradaki masum insanların, çevrenin, dini ve tarihi yapıların korunması, altyapının hazırlanması konularında çok ciddi fedakarlıklarda bulunduğunu belirtti.

Akar, "Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 bin kilometreye varan alanı teröristlerden temizledik, 3 bin radikal DEAŞ teröristi orada etkisiz hale getirildi." bilgisin paylaştı. Afrin'de de faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Akar, oradaki halkın rahatı, huzuru ve güveni için yatırımların, alt yapı çalışmalarının devam ettiğini aktardı. - "Uluslararası kuruluşlar verdikleri sözü tutmadı" Afrin'de de 5 bine varan teröristin etkisiz hale getirildiğine değinen Akar, teröristlerden temizlenerek güvenliği sağlanan yerlerde şu ana kadar 300 bine yakın Suriyelinin kendi evlerine ve topraklarına döndüğünü, bunun devamı için de gerekli desteğin sağlandığını bildirdi. Bakan Akar, mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesi dahil bütün faaliyetlerin devam ettiğini vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile bizim AFAD, Kızılay gerekli temasları sürdürüyorlar. İnsani yardımların da eksiksiz, aksaksız sürdürülmesine gayret gösteriyoruz. Bu konuda hala birtakım sıkıntılarımız var. Bunları da gidermek için uluslar arası kurum ve kuruluşlar verdikleri sözleri tam olarak yerine getirmediler, getirmiyorlar. Bunların yerine getirilmesi tekrar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin omuzlarında kalıyor. Bunu da kardeşlerimize yardım anlamında isteyerek yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "377 bin 410 vatandaş belgesini teslim etti" Milli Savunma Bakanı Akar, bedelli askerlik uygulaması için yapılan başvurulara ilişkin de "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bedelli askerlik uygulamasına geçildi. Şu ana kadar 672 bin 306 gencimiz e-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştirdi. Bunlardan dekontlarını askerlik şubelerine teslim eden arkadaşlarımızın sayısına geldiğimizde, bugün itibarıyla 377 bin 410. Bizim tahminlerimiz 400 bin civarındaydı. Geçmişteki uygulamaları dikkate aldığımızda, 400 bin civarında diye bazı yerlerde bunu telaffuz ettik. Şu anda normal seyri takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Müracaatlar konusunda askerlik şubelerinde yaşanan sıkıntıların aşılması için gerekli talimatlarını verdiğini anlatan Bakan Akar, "Askerlik şubelerimiz gerekli yerlerde 24 saat görev yapacaklar. 3 Kasım'dan önce bütün müracaatların bitmesini sağlayacağız. Son tarih 3 Kasım. O tarihe kadar bu gerçekleşecek ihtiyaç olan yerlerde. Kimse burada sıkıntı çekmesin. 3 Kasım'dan sonra herhangi bir şekilde süre uzatma gibi bir durum söz konusu olmasın diye herkesin 3 Kasım'a kadar çalışmalarını bitirmelerini bekliyoruz. Bu konuda bize düşen neyse bunları arkadaşlarımızın yapması için gerekli talimatı verdik. Yetkili arkadaşlarım, gerekli tedbirleri aldılar." ifadesini kullandı.

- "Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını umuyorum" Bakan Akar, yeni askerlik sistemi çalışmalarına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bununla ilgili yoğun bir çalışma içindeyiz. Çalışma epey ilerledi. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli temaslarımızı sürdürüyoruz. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz... Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Burada öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu arkadaşlarımız, gençlerimiz var. Bunların kendi meşguliyetlerini de dikkate alarak, onu da hesaba katarak en iyi, optimal çözüm ne olabilir. Çalışmamızı çok kısa bir süre sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Aldığımız talimat çerçevesinde de herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum, diliyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız." Yeni askerlik sisteminde meslek gruplarına yönelik bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı konusunda da Akar, "Bu askerlik hizmetinin yapılmasının optimal bir çözümü. Bir taraftan biz gençlerimize askerlik bilgi ve tecrübesini kazandırırken diğer taraftan onların yaptığı meslek gruplarındaki çalışmalarının olumsuz etkilenmesini engellemektir. Öyle bir çözüm geliştirelim ki hem askerlik hizmetini yapabilsinler hem askerlik eğitimini, öğrenimini alabilsinler hem de kendi mesleklerindeki çalışmalarını aksatmadan sürdürebilsinler. Örneğin, yurt dışında okuyan, yurt dışında çalışan bir akademisyen eğer askerlik hizmetini yapmak istiyorsa biz o zaman bunları onların yaz tatillerine bunu denk getirelim diyoruz. Orada onlara bir zaman ayıralım diyoruz. Oradaki çalışması da herhangi bir şekilde sekteye uğramasın. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güç unsurlarının en etkin şekilde kullanılabilmesi, mesele bu." diye konuştu.

- "Uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçişte kontenjanlar ve geçiş oranları yükseltildi" Hulusi Akar, uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin de kahraman ve fedakar uzman erbaşların yaptıkları görevlerin karşılığının maddi olarak verilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Uzman erbaşların, görevlerini büyük fedakarlık içinde yapıklarını ve kahramanlık gösterdiklerine işaret eden Akar, "Yurt içinde ve sınır ötesinde kendilerine verilen görevleri büyük bir azim ve kararlılıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edecekler." dedi. Akar, şu görüşlerini paylaştı: "Dolayısıyla biz elimizden geldiğince, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imkanları ölçüsüne en etkin şekilde bunun karşılığını sağlamaya çalışıyoruz. 1 Ocak 2018'de ödeme kararnamesi yayımlandı. Orada birtakım maddi iyileştirmeler yapıldı uzman erbaşlarımızla ilgili. Daha sonra onların zati demirbaş silah meselesi vardı, o çözümlendi. Konutlardan faydalanma oranları yükseltildi ve ayrıca uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş konusunda hem kontenjanlar hem geçiş oranları yükseltildi.