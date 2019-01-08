HABER

Bakan Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 22:38 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Bakan Akar tarafından; "Türkiye'nin sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu" vurgulandı.

Bakan Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Millî Savunma Bakanlığı'nda kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Toplantıda, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD’nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG’ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dâhil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından konuk heyete; Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere karşı mücadele ettiği, Bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu, Münbiç Yol Haritası’nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği, Türkiye’nin; sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı" denildi.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Bakan Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u kabul etti (2) YenidenBakan Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'u kabul etti (2) Yeniden
Mersin'de 276 CHP'li, İYİ Parti saflarına geçtiMersin'de 276 CHP'li, İYİ Parti saflarına geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

Liselinin öldüğü ilçeden yine korkunç görüntü!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti manifesto için tarih verdi

Eren Erdem için mahkemeden son dakika kararı!

Eren Erdem için mahkemeden yeni karar!

'4 aydır yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Erdoğan görüşmeyi kabul etmedi, Bolton Ankara'dan ayrıldı' denilmişti! Açıklama geldi

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Bahçeli duyurdu: Ruh sağlığı yasası Meclis'e geliyor

Bahçeli 'içimi titreten cinayet' deyip duyurdu: Meclis'e geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.