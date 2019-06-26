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Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldiğini açıkladı.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile görüştü

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'ya giden Bakan Akar'ın NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldiği belirtilerek, "Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinilen görüşmede, Suriye, F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. Bakan Akar ayrıca, NATO Askerî Komite Başkanı Sir Stuart Peach ve heyetiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

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Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Esper ile görüştü

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