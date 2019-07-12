Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüşecek

Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan\u0131 Vekili Mark Esper ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015fecek.\nG\u00fcvenlik kaynaklar\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Bakan Akar, Esper ile ak\u015fam saatlerinde telefonda g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirecek.Panik yaratan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Hemen inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131I\u015f\u0131k, Denizcilik Fak\u00fcltesi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyorTeknofest 2018'e en \u00e7ok \u00f6\u011frenci kat\u0131l\u0131m\u0131 sa\u011flayan okullara 3D yaz\u0131c\u0131 hediye edildi
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