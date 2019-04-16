Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’deki temasları çerçevesinde ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick M. Shanahan ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’deki temasları kapsamında ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick M. Shanahan ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye’deki son dönem gelişmeler, ikili ilişkiler, diğer bölgesel güvenlik konuları ile savunma sanayindeki işbirliği konuları ele alındı. Görüşmede Bakan Akar tarafından Suriye’de oluşturulması düşünülen Güvenli Bölge, S-400 alımı, F-35 uçakları ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkındaki Türkiye’nin görüşleri ve talepleri dile getirildi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki stratejik ortaklık çerçevesindeki işbirliğinin, iki ülkenin, bölgenin ve tüm dünyanın istikrar ve güvenliği için önemi vurgulandı.

