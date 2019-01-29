Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Akar, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve ve Münbiç yol haritasının süratle tamamlanması yönündeki beklentiyi dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Bakan Akar ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de yer aldığı görüşmede Münbiç ve Fırat’ın doğusu başta olmak üzere Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından; uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusundaki kararlılığımız, ABD’nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması ve Münbiç yol haritasının süratle tamamlanması yönündeki haklı beklentimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan duyarlılığımız ve iki ülkenin birlikte çalışarak sorunları çözebileceği yönündeki düşüncelerimiz ifade edildi."



