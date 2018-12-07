Bakan Akar, ABD'li Jeffrey ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i makamında kabul etti. Suriye konusunun ele alındığı görüşmede; Fırat'ın doğusu, İdlib ve Menbiç'teki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Hulusi Akar'ın makamında gerçekleşen görüşmenin ardından yazılı açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Bakan Akar'ın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e, Türkiye'nin, uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığı, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisini sonlandırması konusunda Türkiye'nin haklı beklentisi, gözlem noktalarından vazgeçilmesi ve Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği hususlarının tekraren ifade edildiği belirtildi.

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