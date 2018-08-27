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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 22:01 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis'in telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonla görüştü.

Görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma Bakanı James Mattis Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

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