Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile telefon görüşmesinde ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile telefonla görüştü.
Görüşmede, ikili savunma ilişkileri, Suriye ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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