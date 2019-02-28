Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı Shanahan ile telefonda görüştü

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerle, ABD'nin bölgeden çekilme süreci ve güvenli bölge konularının ele alındığı belirtildi.

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