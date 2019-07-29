HABER

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.07.2019 22:00 | Son Güncelleme

 MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge, terörle mücadele ve F-35 programına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge, terörle mücadele ve F-35 programına ilişkin görüşlerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar’ın ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamaya göre; Bakan Akar, Türkiye'nin ABD'den PKK/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırmasını beklediğini vurguladı. Akar, Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin verilmeyeceği, Türkiye'nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenlik ve emniyetini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenlik ve emniyetini istediğini ifade etti.
PKK/YPG'NİN GÜVENLİ BÖLGEDEN ÇIKARILMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI
Akar, görüşmede Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, Türkiye'nin güvenli bölgede kontrolü sağlayabilecek tek uygun, yeterli ve yetenekli güç olduğunu vurgulayarak, güvenli bölgede yer alan PKK/YPG'nin tüm silahlarının toplanması, PKK/YPG'nin güvenli bölgeden tamamen çıkarılması, güvenli bölgenin, daha önce birçok kez açıklanan sebeplerden ötürü, 30-40 kilometre derinliğinde olması, PKK/YPG'nin bölgede yaptığı tüm tünel, mevzi ve tahkimatların imha edilmesi ve güvenli bölgenin ABD ile koordineli bir şekilde Türkiye tarafından kontrol edilmesi kriterlerine göre oluşturulması gerektiğini dile getirdi.
Açıklamada, Bakan Akar’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 26 Temmuz 2019 tarihinde ifade ettiği gibi, ABD ile ortak noktada buluşulamaması halinde Türkiye'nin güvenli bölgeyi tek başına oluşturmak zorunda kalacağını ifade ettiği kaydedildi.
F-35 PROJESİNİN KENDİ YOLUNDA İLERLEMESİ GEREKTİĞİ BELİRTİLDİ
Akar, F-35 programıyla ilgili olarak ise Türkiye'nin, projenin sadece müşterisi değil, aynı zamanda yatırımcısı ve üretim ortağı olduğunu, F-35 projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini söyledi.
Akar, görüşmede ayrıca Esper'i Savunma Bakanlığı’nın onaylanması nedeniyle tebrik etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki... Whatsapp kullanıcılarına müjde! Öyle bir özellik geliyor ki...
Perinçek'ten S-400 değerlendirmesi: Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değilPerinçek'ten S-400 değerlendirmesi: Bunlar manavdan domates, biber gibi seçilen silahlar değil
Bakan Dönmez: Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulacakBakan Dönmez: Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulacak

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika: Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 'atama' açıklaması

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Son dakika! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İYİ Partili eski il başkanı Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.