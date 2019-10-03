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Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 23:44 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından ABD ile devam eden güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından ABD ile devam eden güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirme yapıldığı ifade edildi. Görüşmede, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getiren Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, Fırat'ın doğusunda takriben 30 kilometrelik derinlikte, sınır boyunca ağır silahlardan ve teröristlerden arındırılmış güvenli bölge/barış koridoru kurulması, oyalama, geciktirme olursa bu çalışmaların biteceği ve Türkiye'nin bu konuda son derece kararlı olduğu belirtildi.

ABD'li mevkidaşına Türkiye'nin ABD'den silah ve mühimmat başta olmak üzere terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye desteğini tamamen sonlandırmasını beklediğini ileten Bakan Akar, Türkiye'nin sadece kendi ülkesi ve milletinin güvenliğini değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğini istediği, nihai hedefinin Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ/PKK/PYD/YPG ile her türlü teröristin varlığını sonlandırmak, burada bir barış koridoru tesis edip, Türkiye'deki Suriyelilerin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğu hususlarını dile getirdi.

'TEHDİT OLARAK ALGILANMAMAMSI GEREKİR'

Akar, görüşmede ayrıca Türkiye'nin sorunu stratejik ortaklık, NATO'da müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl yöntemlerle çözmek istediğini belirterek, bir zafiyet durumunda planların hazır olduğunun söylenmesinin bir tehdit olarak algılanmaması gerektiğini kaydetti.

Haber: ANKARA, (DHA)

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