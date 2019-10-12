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Bakan Akar: ABD'nin gözlem noktasına atış söz konusu değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.10.2019 10:26 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD’nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD’nin gözlem noktasına herhangi bir atış söz konusu değildir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" dedi.
Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gece Şanlıurfa'da sınır hattı yakınındaki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde, Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu inceledi. Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, harekata katılan birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı. Akar ve komutanların harekat merkezindeki çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti.
'ABD'NİN GÖZLEM NOKTASINA ATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL'
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir mücadele verdiğini belirterek, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" dedi. Akar, ABD'de gözlem noktasına atış yapıldığı yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin ise "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapıldı. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alındı. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılmaktadır" dedi.
SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Barış Pınarı Harekatı, Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde yapılıyor. Önceki harekatlarda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı da Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor. Planlama ve icrasında sadece teröristlerle bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı harekatta, sivil/masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/ müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.
Barış Pınarı Harekatı ile sadece sınırların ve milletin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler ve Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediliyor.

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