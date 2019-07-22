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Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 22:37 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasında gerçekleşen görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi, DEAŞ'la mücadele ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasında gerçekleşen görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi, DEAŞ'la mücadele ve Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından kabul edildi. Görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi ile DEAŞ'la mücadele başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından; Fırat'ın doğusunda Türkiye ve ABD'nin koordineli bir şekilde birlikte güvenli bölge tesisi, PKK/YPG terör örgütü unsurlarının güvenli bölgeden çıkarılması, ayrıca, bölgedeki mevzii ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması, yerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması, Türkiye'nin mücadelesinin Kürt ve Arap ve diğer etnik/dini gruplarla olmayıp, DEAŞ ve PKK/YPG’li teröristlerle olduğu ve ABD'li bazı sivil, asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.

GÜVENLİ BÖLGE ÇALIŞMALARINDA YARIN MSB'DE DEVAM EDİLECEK

Görüşmede ayrıca, her iki ülkenin askeri heyetleri tarafından güvenli bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara, yarından itibaren, Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'nda devam edilmesi kararı alındı.

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