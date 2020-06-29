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  4. Bakan Akar açıkladı! İşte Pençe-Kaplan Operasyonu'nun son bilançosu

Bakan Akar açıkladı! İşte Pençe-Kaplan Operasyonu'nun son bilançosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar açıkladı! İşte Pençe-Kaplan Operasyonu'nun son bilançosu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin son bilançoyu açıkladı. Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

'41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelere intikal edildi. Bölgeleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 41 terörist etkisiz hale getirildi, ciddi miktarda silah, mühimmat ele geçirildi."

Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor.

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