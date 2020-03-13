Bakan Akar açıkladı: Rusya ile M4 için imzalar atıldı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetiyle ilgili yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Bakan Akar, İdlib konusunda hazırlanan metnin iki taraf tarafından imzalanıp yürürlüğe girdiğini belirterek "İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:



"Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.

Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler."



