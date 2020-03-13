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  4. Bakan Akar açıkladı: Rusya ile M4 için imzalar atıldı!

Bakan Akar açıkladı: Rusya ile M4 için imzalar atıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetiyle ilgili yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Bakan Akar, İdlib konusunda hazırlanan metnin iki taraf tarafından imzalanıp yürürlüğe girdiğini belirterek "İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

"Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.

Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler."

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rusya İdlib

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