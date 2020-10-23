Bakan Akar açıkladı! 'Tatbikat iptalini Türkiye teklif etti'

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve iki gün süren toplantıda bölgesel, küresel konularla savunma ve caydırıcılık konularının ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi: "Türkiye olarak bütün görüşlerimizi ifade ettik. Özellikle NATO faaliyetleri çerçevesinde dile getirilen konular arasında bölgemizde, ülkemizde ve sınırlarımız ötesinde yaklaşık 8 milyon Suriyeli kardeşimiz hayatlarını idamesi için gayret gösterirken diğer taraftan Kovid-19 ile mücadelemiz devam ediyor. Tüm bunlarla birlikte diğer tehdit, risk ve tehlikelere rağmen başlatmış olduğumuz operasyonların da kesintisiz şekilde devam ettiğini de ifade ettik. Ayrıca NATO'ya karşı karada, denizde ve havada yaptığımız bazı taahhütler var. Bu operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam ederken bunları da eksiksiz, aksaksız ve başarılı bir şekilde arkadaşlarımızın yerine getirdiğini de orada gerekli somut bilgileri ortaya koyarak sayın bakanların dikkatlerine sunduk."

Toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmelerin de ele alındığını bildiren Akar, "Barış ve istikrarın sağlanması için neler yapılması gerektiği konusundaki değerlendirmelerimizi ifade etme fırsatı bulduk. Bizim söylediğimiz temel konu, Güney Kafkasya'daki barış ve istikrarın sağlanmasının temel şartı, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çıkması ve burayı bir an önce terk etmesi. Bu hususu da konuşmalar sırasında dile getirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan Türkü ile beraber olduğunu, haklı davalarında Azerbaycan'ın yanında yer aldığını tekrar tekrar söylediklerini dile getiren Akar, toplantıda ele alınan diğer bir önemli konunun ise Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler olduğunu söyledi.

BİR TEKLİF ORTAYA KOYDUK

Türkiye'nin sorunların çözümünde uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan ve siyasal çözümlerden yana olduğunu yineleyen Akar, "Bugüne kadar yaptıklarımızı ve beklentilerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların NATO Karargahı'nda yapıldığını anımsatan Akar, sözlerine şöyle devam etti: