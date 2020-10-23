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Bakan Akar açıkladı! 'Tatbikat iptalini Türkiye teklif etti'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 20:29 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasındaki teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldığını belirterek, "NATO Karargahı'ndaki Daimi Temsilciliğimiz ve Askeri Temsilciliğimizdeki arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz ve konuyu takip ediyoruz." dedi.

Bakan Akar açıkladı! 'Tatbikat iptalini Türkiye teklif etti'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanlarının katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve iki gün süren toplantıda bölgesel, küresel konularla savunma ve caydırıcılık konularının ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:
"Türkiye olarak bütün görüşlerimizi ifade ettik. Özellikle NATO faaliyetleri çerçevesinde dile getirilen konular arasında bölgemizde, ülkemizde ve sınırlarımız ötesinde yaklaşık 8 milyon Suriyeli kardeşimiz hayatlarını idamesi için gayret gösterirken diğer taraftan Kovid-19 ile mücadelemiz devam ediyor. Tüm bunlarla birlikte diğer tehdit, risk ve tehlikelere rağmen başlatmış olduğumuz operasyonların da kesintisiz şekilde devam ettiğini de ifade ettik. Ayrıca NATO'ya karşı karada, denizde ve havada yaptığımız bazı taahhütler var. Bu operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam ederken bunları da eksiksiz, aksaksız ve başarılı bir şekilde arkadaşlarımızın yerine getirdiğini de orada gerekli somut bilgileri ortaya koyarak sayın bakanların dikkatlerine sunduk."

Toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmelerin de ele alındığını bildiren Akar, "Barış ve istikrarın sağlanması için neler yapılması gerektiği konusundaki değerlendirmelerimizi ifade etme fırsatı bulduk. Bizim söylediğimiz temel konu, Güney Kafkasya'daki barış ve istikrarın sağlanmasının temel şartı, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan'ın öz topraklarından çıkması ve burayı bir an önce terk etmesi. Bu hususu da konuşmalar sırasında dile getirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan Türkü ile beraber olduğunu, haklı davalarında Azerbaycan'ın yanında yer aldığını tekrar tekrar söylediklerini dile getiren Akar, toplantıda ele alınan diğer bir önemli konunun ise Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler olduğunu söyledi.

BİR TEKLİF ORTAYA KOYDUK

Türkiye'nin sorunların çözümünde uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan ve siyasal çözümlerden yana olduğunu yineleyen Akar, "Bugüne kadar yaptıklarımızı ve beklentilerimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılan Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların NATO Karargahı'nda yapıldığını anımsatan Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu toplantıları bizim ön koşulsuz olarak kabul ettiğimizi, dolayısıyla komşumuzun da aynı şekilde ön koşulsuz olarak toplantıya katılmasını bekliyoruz. Bu konudaki fikirlerimizi her zaman, her yerde söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Diğer taraftan da bugün 8'incisi yapılması gereken bu toplantının ertelenmesinden duyduğumuz hayal kırıklığını da toplantı sırasında ifade etme fırsatı bulduk. Biz diyaloğu, görüşmeleri, uluslararası hukuku desteklediğimizi, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu ifade ederken Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması konusunda azimli ve kararlı olduğumuzu da herkesin bilmesi lazım. Bunları Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımız ve ilgili kurum kuruluşlarımızın yetkilileri ifade etti, etmeye devam ediyor."

Türkiye'nin hak ve hukukunun çiğnendiği hiçbir oldu bittiye göz yummayacaklarını bir kez daha vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Biz, Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların çözümünde daima hukuktan, diyalogdan ve siyasi çözümden yana olduk. NATO Genel Sekreteri de konuşmasında diyalog konusunu destekler açıklamalar yaptı. Komşumuz tarafından daha önce 29 Ekim'i kapsayacak şekilde bir NAVTEX ilan edilmiş, biz de buna karşılık 28 Ekim'de NAVTEX ilan etmiştik. Bugünkü gelişmeleri değerlendirdik. Toplantının genel akışına, prensiplerine uygun bir şekilde bir teklif ortaya koyduk. İyi niyet göstergesi olarak, diyaloğu artırıcı bir katkı sağlamak maksadıyla bu NAVTEX'imizi iptal edebiliriz, siz de ederseniz. Bunu son derece olumlu bulan Sayın Genel Sekreter teklifimizi destekledi. Daha sonra da Yunan mevkidaşımız da bunu desteklediğini, olumlu yaklaştığını ifade ettiler. NATO Karargahı'ndaki Daimi Temsilciliğimiz ve Askeri Temsilciliğimizdeki arkadaşlarımız bu konu üzerinde çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde işlemlerini tamamlamalarını bekliyoruz ve konuyu takip ediyoruz."

AA

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