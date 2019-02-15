Bakan Akar, Afganistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya’nın Münih kentinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar, Münih Güvenlik Konferansı temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Ahmedzai ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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