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Bakan Akar, Akşener görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 16:55 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.Gerçekleştirilen görüşme sonrasında Bakan Akar’ı yolcu eden İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan açıklamada bulunarak şunları kaydetti:"Türkiye’nin önünde çok önemli iki tane mesele var.

Bakan Akar, Akşener görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.
Gerçekleştirilen görüşme sonrasında Bakan Akar’ı yolcu eden İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan açıklamada bulunarak şunları kaydetti:
"Türkiye’nin önünde çok önemli iki tane mesele var. Birisi S-400’lerin alınması meselesi diğeri de F-35 programından Türkiye’nin çıkartılması meselesi, Bakan bu konuda Akşener’i bilgilendirdi. Konu hakkında Türkiye’nin önündeki bu meselelerin getireceği sorunlar ve avantajlar hakkında bilgi verdi."

Bakan Akar, Akşener görüşmesi

Bakan Akar, Akşener görüşmesi

Bakan Akar, Akşener görüşmesi

Bakan Akar, Akşener görüşmesi

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