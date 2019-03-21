Bakan Akar: Amacımız etkin, caydırıcı milli ve yerli sanayi (2)

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin eline en iyi silahı vermek zorundayız. Güçlü bir savunma sanayisinin olması bir tercih değil, bir mecburiyettir" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de düzenlenen, 'Savunma ve Havacılık Sektöründe Kayseri Sanayisinin Gelecekteki Yeri' toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Akar, önemli bir haftaya girdiklerini söyledi. Yeni Zelanda'da 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına değinen Bakan Akar, "Bunu yapanların da ırkçı terör gruplarının olduğunu görmek lazım. Bu konuda incelemeler devam ediyor. Neden yaptı? Bunları görmemiz lazım. Burada Türk, Müslüman ve Recep Tayip Erdoğan düşmanlığını görmemiz lazım. Dolayısıyla böyle bir ortamda yaşıyoruz. Bunun farklında olmamız lazım. Bu gerçeklerin içimizdeki gafiller tarafından görülmesini bekliyoruz. Bu tür haberlerin yaşanılmamasını istemekle beraber böyle insanlar oldukça bunların bitmeyeceğini de bilmemiz lazım. Orada ölen kardeşlerime Allah'ta rahmet diliyorum" dedi.

'İHA'LARIN BAKIMINI PARASINI VERDİĞİMİZ HALDE YAPTIRAMADIK' Bakan Akar, terörle mücadelenin kritik konulardan biri olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, savunma sanayisinin önemli bir konu olduğunu bildiren Bakan Akar, şöyle konuştu: "Ülkemizin ve milletimizin savunulması bakımından çok önemli bir çalışma alanıdır. Bu konuda sanayicilerimizin kahramanlık yapacağına inanıyoruz. En ufak bir engelde işi bırakmak yok. Sonuna kadar mücadele. Bunun memleket meselesi olduğunu hepimiz bileceğiz. 2011'de yaptığımız anlaşma gereği, İHA'ların bakımını parasını verdiğimiz halde yaptıramadık. O gün bu motorların yapılmamasından hareketle bugün imkanlarımızı kullanarak şimdiki hale geldik. Bizim özel ve kamu şirketlerimiz İHA yapıyor ve bu İHA'ları ihraç ediyor. Dolayısıyla bizim öncelikle inanmamız lazım. Bunun üstüne gitmemiz lazım. Bu çok şükür sadece işadamlarımız tarafından değil, siyasiler tarafından değil bütün milletimiz tarafından anlaşılmıştır. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Savunma sanayisine katkı sağlayacağını ispat eden kim varsa Cumhurbaşkanımız o kurumu desteklemiştir. Bu yerlilik ve millilikteki oranımızın yüzde 70'e dayandığı yanlış olmayacaktır. Biz bu yüzde 70'le tatmin olacak değiliz. Daha çok çalışmamız ve derin bilgiye ulaşmamız lazım. İnşallah önümüzdeki dönemde bilgi üretir duruma gelmemiz lazım."