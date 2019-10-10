Bakan Akar: Amacımız, Fırat’ın doğusunda terörü sonlandırmak

Fatih POYRAZ- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amacımız Fırat’ın doğusunda DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG’nin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini gerçekleştirmektir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı’na yönelik, Twitter adresinden açıklamalarda bulundu. Akar, "Amacımız Fırat’ın doğusunda DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG’nin varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini gerçekleştirmektir. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar ve Yezidiler gibi diğer dini ve etnik gruplarında güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TSK, DEAŞ İLE MÜCADELE EDEN TEK KOALISYON VE NATO ÜLKESI ORDUSUDUR’