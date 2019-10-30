HABER

Bakan Akar: Amerikalıların kongreyi bu karardan döndürebileceklerine inanıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yönelik kararına ilişkin "Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongreyi bu karadan döndürebileceklerine, kongreyi bu yanlış yoldan gitmelerini önleyeceklerine inanıyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yönelik kararına ilişkin "Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongreyi bu karadan döndürebileceklerine, kongreyi bu yanlış yoldan gitmelerini önleyeceklerine inanıyorum" dedi.
Bakan Akar, TBMM'de partisinin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, ABD Temsilciler Meclisi'nde, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesini değerlendirdi. Bakan Akar, karara ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını, konuyla alakalı idari, hukuki ve siyasi açıklamaların bir kısmının yapıldığını kaydederek, şöyle dedi:
"Biz burada bir taraftan ülkemizin hudutlarını, halkımızın güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde gerekli güvenli bölgeyi oluşturmak suretiyle, Suriyeli kardeşlerimizin evlerindeki topraklarına gönüllülük esasıyla dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetler esasında DEAŞ başta olmak üzere YPG, PKK, PYD ne kadar terör örgütü varsa hepsiyle mücadelemizi sürdürmek, yaptığımız şey budur; bu çalışmaların anlaşılması lazım, iyi değerlendirilmesi lazım, bunların yanlış değerlendirilmemesi lazım. Bu çalışmaları yapan TSK'nın, TSK komuta kademesinin herhangi bir şekilde yanlış bir muameleye tabi tutulmaması lazım. Müttefiklik ruhuna, ittifak çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara ve beraber yaptığımız tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongreyi bu karadan döndürebileceklerine, kongreyi bu yanlış yoldan gitmelerini önleyeceklerine inanıyorum."
Bakan Akar, TSK'nın 3 bin DEAŞ'lı teröristi Suriye'nin kuzeyinde, 700 civarında DEAŞ'lı teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla bu mücadeleye herhangi bir şekilde zarar vermemek için alınan kararların, yapılan açıklamaların dikkatle yapılmasını, terörle mücadele bakımından çok önemli olduğunu sadece Türk değil aynı zamanda Amerikan kamuoyunun dikkatlerine de sunmak istiyorum" diye konuştu.
'DEVRİYE GÖREVİ YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK'
Bakan Hulusi Akar, Soçi mutabakatına ilişkin de görüşmelerin olumlu bir şekilde tamamlandığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar, Sayın Putin'in kendi heyetine verdiği talimatlar çerçevesinde faaliyetler gerçekleşti. Tabii ki ufak tefek sorunlar olmakla beraber bunlar çözülemeyecek şeyler değil. Bu konuda biz Rusya ile ilişkimizi, temasımızı sürdürüyoruz ve terörle mücadelemizi azimle, kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bunun sonunda bir taraftan ülkemizin, sınırlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlarken diğer taraftan o bölgede bir güvenli bölgenin oluşmasıyla istikrarla, güvenle ve gönüllülük esasına göre Suriyeli kardeşlerimizi topraklarına evlerine göndermeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışma bundan ibaret. Terörle mücadelede ciddi bir mesafe almış bulunuyoruz. Devriye görevi önümüzdeki günlerde, yakın bir zamanda başlayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------
-Bakan Akar'ın konuşması

Haber:Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)-

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Karoseri sektörünün 1 numaralı fuarına Bursa imzasıKaroseri sektörünün 1 numaralı fuarına Bursa imzası
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fuar açılışına katıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, fuar açılışına katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye'de kadın arkadaşını boğarak öldürdü, İstanbul'da teslim oldu

Elleriyle boğarak öldürdü, böyle itiraf etti

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazası geçirdi

CHP'li milletvekili trafik kazası geçirdi

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

29 Ekim kutlamalarında Belediye Başkanı'na saldırı

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.