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Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 16:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından OYAK Genel Kurulu’na katıldı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Akar daha sonra saygı duruşunda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından OYAK Genel Kurulu’na katıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Akar daha sonra saygı duruşunda bulundu. Bakan Akar ve beraberindeki heyet Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 59’uncu OYAK Genel Kurulu’na katıldı.

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı

Bakan Akar Anıtkabir’i ziyaret edip, OYAK Genel Kurulu’na katıldı
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