Bakan Akar, Arifiye’deki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile işletme hakkı devir süreci başlatılan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve diğer yetkililerle, Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde denetleme ve incelemelerde bulundu.

Fabrika Müdürü Albay Ferit Yüksel’den çalışmalara ilişkin brifing alan Bakan Akar İşçilerin aynı azim ve kararlılıkla çalışarak dün olduğu gibi bundan sonra da ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlayacağına yönelik inancını dile getirdi. Akar, savunma sanayisinde yerlileşme ve millileşme oranının yüzde 68’lere ulaştığına dikkat çekti. Bu konudaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, Sakarya bölgesinin savunma sanayi merkezlerinden biri olacağını, bununla ilgili kararların alındığını, bunun ilk somut göstergesinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gelecek günlerde Karasu’da temeli atılacak fabrika olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı konuşmada, “19 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Kararı çıktı, karar çerçevesinde faaliyetler başladı. Bunun anlamı işletme hakkının devredilmesidir. Burada satmak yok. Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak, teknolojik seviyesini yükseltmek, fabrikayı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale getirmektir. Ayrıca, diğer bir amacımız yurt içi ve yurt dışında teknolojik potansiyelden azami ve süratle istifade edilmesini sağlamaktır. Fabrika arazisi, arazide bulunan her türlü taşınmaz ile üretim ve bakım onarımda kullanılan her türlü ekipmanın mülkiyeti devlette olacak. Burada yapılan şey işletme hakkının devridir. İşletmeyi devralacak firma bu süreç içinde fabrikanın yeteneklerini korumak mecburiyetindedir. Fabrikanın sahip olduğu yetenekleri koruyacak, ancak bu yetmez, yeni yetenekler de kazandırılacak. Bunların tamamı da Milli Savunma Bakanlığının kontrolünde ilgili firma tarafından yapılacaktır” dedi.

Fabrikada üretilen ürünlerin özel sektörün dinamizmi ve bağlantılarından faydalanılarak dost ve müttefik ülkelere satılacağını vurgulayan Bakan Akar, tüm gelişmelerin şeffaf ve açık olacağını belirtti. İşçilerin alın terinin son derece kıymetli olduğunu bildiren Bakan Akar, “Özlük haklarında herhangi bir şekilde geri gitme yok. Bunun savunucusu biziz, bunun avukatlığını biz yapacağız. Bununla ilgili yapmamız gereken neyse herkesle, her şekilde görüşmek suretiyle bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Herhangi bir kayba göz yummamız söz konusu değil” ifadesini kullandı.

Geçiş sürecinde herkesle konuşulacağını, herkesin değerlendirmesinin alınacağını ifade eden Akar, “Hiç kimsenin herhangi bir şekilde mağduriyet yaşamaması için her türlü özen gösterilecek. Bu konuda arkadaşlarımıza her türlü emir verildi” dedi.

Bakan Akar, “Vatan ve millet duygusuyla işler yapıldı. Kimse gelip de bize ve size millilikten filan bahsetmesin. Çünkü biz gerçekten milliyiz, gerçekten yerliyiz, elimizden gelen neyse bunu da vatanımız ve milletimiz için yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Terörle mücadelede "girilemez" denilen yerlere girilerek, "çıkılamaz" denilen yerlere çıkılarak önemli başarılar sağlandığını vurgulayan Akar, terörle mücadele faaliyetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Bakan Akar ve beraberindekiler daha sonra Sakarya Valiliğini ziyaret etti.