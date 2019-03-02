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Bakan Akar, askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gitti.Bakan Akar ve komutanları Ahmed-i Hani Havalimanı’nda, 3.

Bakan Akar, askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gitti.
Bakan Akar ve komutanları Ahmed-i Hani Havalimanı’nda, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali Süleyman Elban, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı ve diğer ilgililer karşıladı.
Bakan Akar ve komutanlar ilk olarak Ağrı Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde 7 yaşındaki Deran Neva ve Batuhan isimli iki çocuğun çiçek takdim ettiği Bakan Akar, çocuklarla kısa süre sohbet etti, oyuncak hediye etti. Valilik özel defterini imzalayan Bakan Akar daha sonra Vali Elvan’dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Akar, askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gitti

Bakan Akar, askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gitti

Bakan Akar, askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya gitti

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