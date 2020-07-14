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Bakan Akar: Azeri kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 16:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaya ilişkin olarak "Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan’a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, Azeri kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Akar: Azeri kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmaya ilişkin olarak "Saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan’a karşı Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin yanında durmaya, Azeri kardeşlerimize desteğe devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları:

Pençe Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist etkisiz hale getirildi. Komandolarımızın nefesi, hainlerin ensesinde

FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 20 bin 77 terörist içimizden temizlendi, 1243 kişinin rütbesi geri alındı.

TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz, bu konuda kararlıyız.


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