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Bakan Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2020 09:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız” dedi.

Bakan Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığını ziyaret ederek yeni eğitim yılı açılış törenine katıldı. Tören alanına gelişinde aralarında Somalili ve Libyalıların da bulunduğu askerleri “Kahramanlar merhaba” diyerek selamlayan Akar ile komutanların yerlerini almalarının ardından tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Somali ve Libya ulusal marşlarının çalınmasıyla başladı. Törende önce dağcılık, sonra yakın dövüş gösterileri yapıldı. Yakın dövüş gösterisinde yetenek ve aldıkları eğitimleri gösteren komandolar, dağcılık gösterisinde ise kuleden geçiş yaptılar. Gösterilerin sonunda komandolar tarafından “Komandoyuz güçlüyüz cesuruz hazırız” yazısı açıldı.

Törendeki konuşmasına yeni eğitim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak başlayan Akar, hassas bir dönemden geçildiğini belirtti. Bu dönemde ordulara da önemli görevler düştüğünü ifade eden Akar, “Ülkelerimizin birliği, bütünlüğü ve güvenliği, rahatı ve huzuru, egemenliği ve bağımsızlığı için ordularımıza çok önemli görevler düşerken, sizlerin de sorumlulukları her geçen gün artmaktadır” diye konuştu.

Verilen eğitimin bu açıdan da ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personeli, Türkiye’de 83 milyonluk asil milletimizin, 780 bin kilometrekarelik vatan toprağımızın, mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliğini sağlamak için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde büyük bir başarıyla görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar” ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakan Akar, “Irak’ın kuzeyinde büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla önce Hava Kuvvetlerimiz Pençe-Kartal ile tüm hedefleri vurdular, yerle bir ettiler. Daha sonra Pençe-Kaplan ile komandolarımız bütün dünyaya örnek olacak şekilde teröristlerin inlerini tek tek arayıp tarayıp, onları başlarına yıkarak oradaki teröristleri etkisiz hale getirdiler. TSK olarak aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. 40 yıldan beri başımıza bela olan bu musibeti en son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle bitireceğiz ve hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız” şeklinde konuştu.

LİBYA'DAKİ GELŞİMELER

Tüm bu faaliyetleri yoğun şekilde sürdürürken dost ve kardeş ülkelerin güvenlik ihtiyacına yönelik de her türlü gayreti gösterdiklerini, bundan sonra da göstermeye devam edeceklerini ifade eden Akar, şunları söyledi:

“Bizim Libya ile 500 yıllık ortak bir tarihimiz, kültürümüz var. Bu sıkıntılı anlarında onlarla beraber olabilmek için askeri eğitim, iş birliği, danışma ve yardımlaşma konusunda gerekli mutabakatlar yapıldı. Kiminle yaptık bu mutabakatı? Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile. UMH Libya’da BM’nin tanıdığı tek meşru hükümet. Dolayısıyla bizim tarihi geçmişimiz, ortak kültürel değerlerimize uygun şekilde onlara askeri eğitim, iş birliği, danışmanlık konusunda elimizden gelen her türlü bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmamızın ardından belli bir sürede dengeler değişti. Şu anda Libyalı kardeşlerimiz mücadelesini sürdürüyorlar. Hem masada hem sahada biz Libyalı kardeşlerimizle omuz omuza yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, sonuna kadar da bunları yapmaya devam edeceğiz.”

Libya’da hükümetin karşısındaki gayrimeşru güçlere birçok yerden yardımların yapılmaya çalışıldığına dikkati çeken Akar, şöyle konuştu:

“Bunların hepsini görüyoruz. Bunların bazı saldırıları oldu, bunların hepsini takip ediyoruz. Ocak ayında Libyalı silahsız 26 askeri öğrenciyi katlettiler. Bunların hepsi not edildi. Libyalı kardeşlerimizin sahip olduğu bazı tesislere saldırılarda bulundular, bunların hepsi ispatlı, şahitli takip ediliyor. Yeri ve zamanı geldiğinde mutlaka bu defterler açılacak ve gerekli hesap görülecektir.”

Diğer güvenlik ve savunma konularına da değinen Bakan Akar, şehit ve gazileri minnetle yad ederek, “Peygamber ocağı olarak da bilinen ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ‘ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı’ içinde her türlü zorluğa göğüs gererek milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadeleriyle sözlerinin tamamladı.

Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç da, “Hedefimiz dosta güven, düşmana korku salan, düşmanın savaşmaya bile cesaret edemeyeceği etkin, caydırıcı ve saygın bir ordunun gıpta edilen komutanlarını yetiştirmektir. Komandolar olarak temas hattının hudut, hududun da namus olduğu bilinci ile hedefe koşacağımıza ve asla geri adım atmayacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

Okunan duaların, geleneksel olarak kesilen kurbanın ardından yeni eğitim yılı açılışı gerçekleştirildi. Akar ve TSK komuta kademesi, törenin ardından eğitim alanlarını gezerek Somalili ve Libyalı komandolarla bir süre sohbet etti.

(İHA)

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