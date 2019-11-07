HABER

Bakan Akar: Barış Pınarı Harekatı, işgal veya müdahale değildir

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 22:34 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, Suriye ve diğer tüm komşularının siyasal birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade ederek, "Biz Barış Pınarı Harekatı’nı gerçekleştirirken herhangi bir işgal, müdahale veya başka bir şey yapmıyoruz.

Bakan Akar: Barış Pınarı Harekatı, işgal veya müdahale değildir

ABD, (DHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, Suriye ve diğer tüm komşularının siyasal birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ifade ederek, "Biz Barış Pınarı Harekatı’nı gerçekleştirirken herhangi bir işgal, müdahale veya başka bir şey yapmıyoruz. Burada sadece terör örgütlerine karşı bir harekat icra ediyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’nin CNN International kanalında Becky Anderson’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. YPG/PKK terör örgütünün, çekilmesi gereken bölgelerden hala çekilmediğini hatırlatan Bakan Akar, “Hem Rusya hem ABD, YPG/PKK'nın bu bölgelerden çıkarılacağına dair söz verdi. Yani hem operasyon bölgesinde hem de operasyon bölgesinin doğusu ve batısından bunlar çıkarılacaktı. Ancak halen YPG teröristleri tarafından yapılan çok sayıda ihlal var ve biz de bunlarla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda Rusya ve ABD ile iş birliği yaparak, YPG/PKK’yı o bölgelerden çıkarmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Anderson'ın, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'deki bazı terör örgütleriyle bağlantısının olup olmadığına ilişkin sorusuna ise Bakan Akar, “Onların herhangi bir terör örgütü ile bağı yok. Onlar tamamen Suriyeliler ve kendi bağımsızlıkları, toprakları ve evleri için mücadele veriyorlar” yanıtını verdi.
BAĞDADİ OPERASYONUNDA ABD İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIK
DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'ye yönelik operasyonda ABD ile iş birliği yapıldığını belirten Akar, "Operasyon öncesinde askeri olarak bazı bilgileri paylaştık. Unsurlarımız da koordinasyon sağladılar. Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra komuta kademesindeki arkadaşlarımız sahadaki unsurlarımızı devam eden operasyonlara bir zarar vermemeleri konusunda uyardı. Kuvvetlerimiz arasında (yanlış anlamaya dayalı) bir çatışma çıkmaması bakımından askeri olarak koordinasyonumuz vardı. Diğer taraftan istihbarat kurumlarımız arasında da yakın bir iş birliği var. Onların da bu konuda koordinasyon ve iş birliği yaptıklarına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Şentop, MİKTA Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldıŞentop, MİKTA Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katıldı
Pentagon: Suriye'deki petrol sahalarının geliri SDG'ye gidecekPentagon: Suriye'deki petrol sahalarının geliri SDG'ye gidecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Taksici ve turist birbirine girdi! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Iraklı çobanlar Bağdadi'nin gömüsünü yağmaladı

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump, Twitter'dan azil soruşturmasına ve basına ateş püskürdü

Trump ateş püskürdü: İzin verilmemeli

NATO'dan 'Türkiye kilit öneme sahip ülke' açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

Teknedeki 16 arkadaşlarını öldürdüler! Önemli gelişme

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

Macron: NATO'nun beyin ölümü gerçekleşiyor

İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.