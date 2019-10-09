HABER

Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 23:56 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.

Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Barış Pınarı Harekâtı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi’nden sevk ve idare ediyor" denildi. Bakan Akar ve beraberindeki komutanların, harekat merkezinde çekilen fotoğrafları da paylaşıldı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyorBakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyorBakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyorBakan Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölüZonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
Şiddet gördüğü iddiasıyla babası ve ablasını bıçakladıŞiddet gördüğü iddiasıyla babası ve ablasını bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.