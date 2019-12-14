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Bakan Akar, Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2019 13:15 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkent Doha’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen 19.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başkent Doha’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu’na katıldı. Akar, başkent Doha’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı görüşmede, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani’nin de katıldığı açılış oturumunun ardından Bakan Akar çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Akar, bu kapsamda uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları da ele alındı.
Bakan Akar, toplantı sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine “Biz deniz hak, alaka menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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