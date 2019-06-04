Bakan Akar, bayram namazını Derecik'te kıldı

DERECİK (Hakkari), (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını kuvvet komutanlarıyla birlikte sınırın sıfır noktası olan Hakkari'nin Derecik ilçesinde kıldı. Akar, cami avlusunda vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak çocuklara çikolata ikram etti.

Dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Derecik ilçesine beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını ilçe merkezinde bulunan Merkez Camisi'nde vatandaşlarla birlikte kıldı. Namaz çıkışı halk tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Akar, cami avlusunda vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak çocuklara çikolata ikram etti. Bakan Akar ve beraberindekiler cami avlusundaki bayramlaşmanın ardından bir vatandaşın davetini kırmayarak, evine misafir oldu. Burada kurulan yer sofrasında vatandaşlarla kahvaltı yapan ve onlarla sohbet eden Bakan Akar, daha sonra 34'üncü Hudut Tugay Komutan Yardımcılığı'ndaki bayramlaşma törenine katıldı.

FOTOĞRAFLI



