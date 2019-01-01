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Bakan Akar, beraberindeki komutanlar ile yılın son gecesinde Suriye sınırına gitti (Ek 2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 13:58 | Son Güncelleme

  "2018'DE 2 BİN 398 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"  2018’de 147 büyük çaplı operasyonla 2.398 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, "DEAŞ'la mücadelede de TSK bir vazife üstlenmiştir.

"2018'DE 2 BİN 398 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
2018’de 147 büyük çaplı operasyonla 2.398 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, "DEAŞ'la mücadelede de TSK bir vazife üstlenmiştir. Bunu da önümüzdeki günlerde etkili bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜNEY SINIRLARINDA HİÇBİR TEHDİT VE RİSKİN KALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Bakan Akar, Mehmetçik ile Kilis’te bir araya geldiği yemekte, "Türkiye’nin güney sınırlarında hiçbir tehdit ve riskin kalmasına izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

ANKARA (DHA)

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