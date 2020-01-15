Bakan Akar: ”Berlin’de geniş katılımlı bir konferans var. Trump haricinde liderlerin tamamına yakını katılacak. Hafter ve Saraç da katılacak, oradan sonuç çıkabilecektir.”

Bakan Akar: \u201dBerlin\u2019de geni\u015f kat\u0131l\u0131ml\u0131 bir konferans var. Trump haricinde liderlerin tamam\u0131na yak\u0131n\u0131 kat\u0131lacak. Hafter ve Sara\u00e7 da kat\u0131lacak, oradan sonu\u00e7 \u00e7\u0131kabilecektir.\u201dG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Buras\u0131 \u00c7in... Kedisi i\u00e7in torununu sark\u0131tt\u0131!Bakan G\u00fcl: Elektronik tebligat\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 hedefliyoruz\u201cT\u00fcrkiye Libya\u2019da diplomatik kanallar\u0131 iki tarafla da a\u00e7\u0131k tutmal\u0131\u201d