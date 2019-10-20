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Bakan Akar: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 15:22 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu harekatla bir taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve evlerinden, topraklarından edilmiş kişiler açılan alana dönebilecekler.

Bakan Akar: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok

Yasin DALKILIÇ- Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bu harekatla bir taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve evlerinden, topraklarından edilmiş kişiler açılan alana dönebilecekler. Maksat bu, çok açık ve net. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.
Bakan Akar, memleketi Kayseri'de lise eğitimi gördüğü Kayseri Lisesini ziyaret etti. Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tarafından karşılanan Bakan Akar, daha sonra öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin Kayseri Lisesi marşı ve asker selamıyla karşılamasına Bakan Akar da asker selamıyla karşılık verdi.
'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'
Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, ülkenin ve milletin güvenliği, hak ve menfaatlerinin esas olduğunu söyleyerek, "Bu çerçevede ülkemizin güneyinde, hudutlarımıza ve oradaki halkımıza karşı herhangi bir şekilde risk, tehdit ve tehlikeye müsaade etmeyeceğiz. Bu harekatla bir taraftan sınırlarımızı güven altına alacağız, diğer taraftan orada güvenli bölge oluşturacağız, teröristleri oradan kovacağız, etkisiz hale getireceğiz ve evlerinden, topraklarından edilmiş kişiler açılan alana dönebilecekler. Maksat bu, çok açık ve net. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok." dedi.
'MÜCADELEMİZ YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'
Barış Pınarı Harekatında sivillerin zarar görmemesi için hem harekat sırasında hem de planlama safhasında titiz davrandıklarını söyleyen Bakan Akar, şöyle konuştu:
"Bir sürü iftira, yalan haberler var. Utanmaz ahlaksız alçaklar, 'TSK, Tel Abyad'da çocuklara şunu yaptı', 'TSK, Resulayn'da kadınlara şunu yaptı' diye fotoğraf koyuyorlar, o fotoğrafların biri Vietnam'dan biri Afganistan'dan çıktı. İşte bu alçaklara karşı sadece sahada değil, bilgi savaşları çerçevesinde de mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor."
Bakan Akar, program sonunda Kayseri Lisesi öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Akar: Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok

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