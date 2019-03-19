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Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir; çarpıtmak alçaklıktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu belirterek, "Bizim tek gayemiz var, tek amacımız var, tek hedefimiz var; sadece ve sadece teröristler.

Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir; çarpıtmak alçaklıktır

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu belirterek, "Bizim tek gayemiz var, tek amacımız var, tek hedefimiz var; sadece ve sadece teröristler. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bazı alçaklar, bazı hainler, bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir alçaklıktır, büyük bir şerefsizliktir. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile birlikte Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Mehmet Aktaş ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilik makam odasında açıklama yapan Akar, Şırnak'ın gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Hulusi Bakan Akar, şöyle dedi:
"Umudumuz, dileğimiz önümüzdeki dönemde yapılacak seçimlerin güven içinde, huzur içinde yapılacağından hiçbir şüphemiz yok. Ve bunun sonucunda ülkemize, milletimize, Şırnak’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Dolayısıyla Şırnaklı kardeşlerimizin çok daha rahat, çok daha huzurlu, güven içinde hayatlarını sürdürmelerine çalışıyoruz hep beraber. Gerçekten Şırnak’ta her yerde önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Her dönemde yine inşaatlar, binalar, yollar okullar parklar bahçeler, Şırnak çok büyük bir süratle gelişmekte. O olumsuz günlerin hatırasını geri bırakmakta. Buradaki Şırnaklı kardeşlerimizin de ileriye umutlu baktıklarını görüyorum. Gençler, halkımız, esnaf büyük bir coşku ile büyük bir dayanışma içinde. Faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ve inşallah önümüzdeki dönem çok daha iyi olacak. Güvenliğin de tam olduğunu görmek bizim için de ayrı bir mutluluk vesilesi oldu."
'BİZİM TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLERDİR'
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tek hedefinin teröristler olduğunu ifade eden Bakan Akar, bunu çarpıtanlara sert sözlerle tepki gösterirken, şunları söyledi:
"Biz tabi burada Silahlı Kuvvetler olarak doğuda, Güneydoğu'da, Suriye’nin kuzeyinde faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bizim tek gayemiz var, tek amacımız var, tek hedefimiz var; sadece ve sadece teröristler. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bazı alçaklar, bazı hainler, bunları çarpıtmaya çalışıyorlar. Bu büyük bir alçaklıktır, büyük bir şerefsizliktir. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristlerle mücadeledir ve arkadaşlarımızla birlikte Mehmetçik ülkemizi, milletimizi, Kürt kardeşlerimizi bu terör belasından kurtaracak. Yapılan çalışmaların özü ve esası budur. Bununla ilgili gece gündüz demeden 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde gözünü budaktan esirgemeyen Mehmetçik faaliyetlerini sürdürüyor."
'SONUNDA ÜLKEMİZİ BU TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ'
Seçimle ilgili tüm tedbirlerin alındığını ve demokrasi kurallarının işleyeceğini kaydeden Bakan Akar, "Geçenlerde Hakurk bölgesinde bir sınırdan geçişme oldu. Orada 12 teröristi etkisiz hale getirdiler, büyük bir kahramanlık örneği. Büyük bir fedakarlık örneği. O hainleri gerektikleri yerlere gömdüler. 2 şehidimiz var, o faaliyet sırasında. Bu arkadaşlarımız büyük bir mücadele büyük bir kahramanlıkla çatıştılar. Durdurdular ve onları orada etkisiz hale getirdiler. Bu şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var, onlara da acil şifalar diliyorum. Ve sonunda ülkemizi bu terör belasından kurtaracağız. Bunda kararlıyız. İnşallah bunu başaracağız. Biz 82 milyon bir milletiz, 7 yüz 80 bin kilometrelik bir vatan toprağında yaşıyoruz birlik ve beraberlik içinde. Güven içinde huzur içinde yaşayacağız. Temennimiz, dileğimiz çalışmamız bu. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu dönemde de seçimlerin kazasız, belasız, güven içinde yapılacağından eminiz. Tüm tedbirleri almış bulunuyoruz. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla demokrasinin kuralları işleyecek. Ona göre sonuç her ne ise ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.
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Bakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir; çarpıtmak alçaklıktırBakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir; çarpıtmak alçaklıktırBakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir; çarpıtmak alçaklıktırBakan Akar: Bizim tek hedefimiz teröristlerdir; çarpıtmak alçaklıktır

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