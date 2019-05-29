Bakan Akar: Bölgede girilmedik mağara kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın 'Pençe' harekatı kapsamında Yüksekova’ya gittiğini belirterek, "Bu harekatın tamamlanmasıyla amacımız; hudutlarımıza, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile birlikte Adana'da 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı ve 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu. 'Pençe' harekatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akar, harekatın başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Başlangıçta kara ateş destek vasıtalarımızla hava kuvvetlerimizle sağladığımız destek çerçevesinde hedef bölgesi yumuşatılmış, daha sonra hava hücum harekatıyla bölgeye komandolarımız indirilmiş ve onlar harekatlarını planlandığı şekilde sürdürmektedirler" diye konuştu.